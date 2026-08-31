AI-дың озық модельдері әлемдік қаржы жүйесіне қауіп төндіруі мүмкін
Англия Банкінің басшысы AI дамуына қатысты алаңдаушылық білдірді. Оның сөзінше, жаңа технология кибершабуылдарды күшейтіп, қаржы нарықтарын осал етуі мүмкін.
Англия Банкінің басшысы Эндрю Бейли G20 елдерінің қаржы министрлері мен орталық банк басшыларын жасанды интеллектінің ең озық модельдеріне байланысты өсіп келе жатқан тәуекелдерден сақ болуға шақырды. Оның пікірінше, мұндай технологиялар киберқауіптердің ауқымын арттырып, әлемдік қаржы жүйесін ірі іркілістерге осал етуі мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ The Guardian басылымына сілтеме жасап.
Бейли бұл мәселені халықаралық Қаржылық тұрақтылық кеңесінің (FSB) төрағасы ретінде көтерді. Ол АҚШ-та өтіп жатқан G20 кездесуіне қатысушыларға жолдаған хатында озық AI модельдерінің барған сайын жоғары автономдылық пен күрделі тапсырмаларды орындау қабілетін көрсетіп отырғанын атап өтті.
Кибершабуыл қаупі артуы мүмкін
Бейли қаржы секторы үшін негізгі қауіптің бірі ретінде киберқауіпсіздікті атады. Оның айтуынша, жасанды интеллект кибершабуылдардың жылдамдығын, ауқымын және құнын айтарлықтай өзгертуі мүмкін.
Жағдайды әлемдік қаржы жүйесінің өзара тығыз байланыстылығы одан әрі күрделендіреді. Мәселен, ірі технологиялық немесе инфрақұрылымдық қызмет көрсетушіде болған ақау бірнеше елдегі компаниялар мен нарықтарға қысқа уақытта әсер етуі ықтимал.
AI саласында ортақ ережелер әлі қалыптаспаған
Бейли көптеген елдерде ең қуатты AI модельдерін әзірлеу, нарыққа шығару және қолдануға енгізуге қатысты нақты әрі бірыңғай ережелер әлі жоқ екеніне назар аударды.
Сонымен қатар ол қаржы нарықтарындағы жағдайға да тоқталды. Оның пікірінше, AI-мен байланысты компаниялардың жоғары бағалануы, қарыз қаражаты есебінен ашылған позициялардың өсуі және капиталдың белгілі бір активтерге шоғырлануы болашақтағы нарықтық түзетудің салдарын күшейтуі мүмкін.
Ірі соққы немесе бірнеше соққының қатар келуі бірнеше осалдықты бір уақытта іске қосуы мүмкін деген алаңдаушылығым әлі де бар, – деп жазды Бейли.
AI әзірлеушілерінің өздері де алаңдаулы
Соңғы апталарда ең қуатты AI жүйелерінің дамуына қатысты алаңдаушылықты технологияны әзірлеушілердің өздері де білдіріп жүр.
The Guardian мәліметінше, AI технологиясының тым жылдам дамуының ықтимал қауіптері туралы ескертуге OpenAI, Anthropic және Google DeepMind компанияларының 1 367 зерттеушісі мен инженері қол қойған.
Эндрю Бейли қаржы реттеушілерін озық AI модельдерін қауіпсіз түрде нарыққа шығару және пайдалану бойынша ортақ тәсілдер әзірлеуге шақырды.
Айта кетейік, АҚШ-та бірқатар танымал БАҚ журналистеріне G20 саммитіне кіруге тыйым салынды. The New York Times, Wall Street Journal және Bloomberg журналистері G20 кездесуін жариялау үшін аккредитация ала алмады.