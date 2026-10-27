Агроөнеркәсіп кешені: Қазақстан 2026 жылы қандай нәтижелерге қол жеткізді?
Азық-түлік өндірісі, мал шаруашылығы және аграрлық салаға инвестиция тарту бағыттарында да оң динамика байқалады.
Қазақстанның агроөнеркәсіп кешені 2026 жылы да өсім көрсетіп отыр. Қаңтар-қыркүйек айларында ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің жалпы шығарылымы 7,3 трлн теңгеге жетті. Азық-түлік өндірісі, мал шаруашылығы және аграрлық салаға инвестиция тарту бағыттарында да оң динамика байқалады. Ендігі міндет – өндіріс көлемін арттырумен қатар, ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеу, су ресурстарын тиімді пайдалану және отандық өнімнің экспорттық әлеуетін күшейту.
Ауыл шаруашылығы өндірісі 7,3 трлн теңгеге жетті
Қазақстанның агроөнеркәсіп кешені ел экономикасының маңызды салаларының бірі саналады. 2026 жылғы қаңтар-қыркүйек айларында ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің жалпы шығарылымы 7 трлн 294,5 млрд теңгені құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда ақшалай мәнде 5,8%-ға жоғары.
ҚР Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес, есепті кезеңдегі нақты көлем индексі 105,8%-ды құрады. Бұл өндірістің нақты көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5,8%-ға өскенін білдіреді. Ал 2025 жылдың қорытындысында ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің жалпы шығарылымы 9,77 трлн теңге болған.
Бұл жерде бір маңызды жайтты ескерген жөн: жалпы шығарылым көрсеткіші ауыл шаруашылығымен бірге орман және балық шаруашылығы салаларын да қамтиды. Сондықтан оны тек ауыл шаруашылығы өндірісінің көлемі ретінде көрсету дұрыс емес.
2026 жылғы өсім аграрлық сектордың өндірістік белсенділігі сақталғанын көрсетеді. Дегенмен ауыл шаруашылығындағы нәтижелерге маусымдық факторлар, ауа райы жағдайы, өнімді өткізу мүмкіндігі және өндірістік шығындар тікелей әсер етеді.
Мал шаруашылығында оң динамика байқалады
2026 жылғы тоғыз айда мал шаруашылығы агроөнеркәсіп кешенінің негізгі бағыттарының бірі болып қалды.
Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 2026 жылғы қаңтар-қыркүйекте мал шаруашылығы өнімдерінің нақты көлем индексі 103,5%-ды құрады. Яғни саладағы өндірістің нақты көлемі бір жылда 3,5%-ға артқан.
Есепті кезеңде шаруашылықтарда сойылған немесе союға өткізілген мал мен құстың тірідей салмақтағы көлемі 1,43 млн тоннаны құрады. Бұл көрсеткіш өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3,9%-ға өсті.
Сиыр сүтінің өндірісі 3,04 млн тоннаға жетіп, бір жылда 2,1%-ға ұлғайды. Ал тауық жұмыртқасының өндірісі 3,66 млрд данаға жуықтап, 7,4%-ға артты.
Бұл көрсеткіштер мал шаруашылығында өндірістің біртіндеп өсіп келе жатқанын аңғартады. Алайда саланың әлеуетін толық пайдалану үшін мал тұқымын асылдандыру, жемшөп базасын нығайту, ветеринариялық бақылауды жетілдіру және өнімді өнеркәсіптік өңдеу мүмкіндіктерін кеңейту қажет.
Әсіресе сүт пен ет өндірісін дамытуда шағын шаруашылықтарды кооперациялау маңызды. Мұндай тәсіл өнімді жинау, сақтау, тасымалдау және өңдеу шығындарын азайтуға көмектеседі.
Егіс алқаптары 23,8 млн гектарға жетті
Өсімдік шаруашылығында 2026 жылы егіс құрылымын әртараптандыруға басымдық берілді.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, биыл жалпы егіс алқабы 23,8 млн гектарға дейін ұлғайған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 180 мың гектарға артық.
Оның ішінде дәнді және дәнді-бұршақты дақылдарға шамамен 15,8 млн гектар, майлы дақылдарға 4,3 млн гектар, ал жемшөп дақылдарына 3,3 млн гектар бөлінген.
Егіс құрылымының өзгеруі аграрлық өндірісті әртараптандыруға бағытталған. Майлы дақылдар өсімдік майын өндіру үшін маңызды шикізат болса, жемшөп алқаптарының ұлғаюы мал шаруашылығын дамытуға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар бұршақ және майлы дақылдарға сұраныстың артуы фермерлер үшін жаңа нарықтық мүмкіндіктер қалыптастырады. Бұл ретте дақылдарды таңдау кезінде экспорттық сұраныспен қатар, топырақтың құнарлылығы, су қоры және өңірдің климаттық ерекшеліктері ескерілуі керек.
Азық-түлік өндірісі 2,8 трлн теңгеге жетті
Агроөнеркәсіп кешенінің дамуын бағалауда ауыл шаруашылығы шикізатын өңдеу саласының көрсеткіштері ерекше маңызға ие.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің дерегіне сәйкес, 2026 жылғы қаңтар-тамыз айларында Қазақстанда азық-түлік өндірісінің көлемі 2,8 трлн теңгеге жетті. Өндірістің нақты көлем индексі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 112,9%-ды құрады.
Бұл азық-түлік өндірісінің нақты көлемі бір жылда 12,9%-ға артқанын көрсетеді.
Өңдеу өнеркәсібінің дамуы ауыл шаруашылығы өнімдерінің қосылған құнын арттыруға мүмкіндік береді. Мысалы, шикі сүтті дайын сүт өнімдеріне айналдыру, майлы дақылдардан өсімдік майын өндіру, етті өңдеп, дайын өнім шығару кәсіпорындардың табысын арттырып, жаңа жұмыс орындарын қалыптастырады.
Қазақстан үшін бұл бағыттың стратегиялық маңызы зор. Өйткені дайын өнім экспорты шикізат сатумен салыстырғанда өндіріс тізбегінде көбірек қосылған құн қалыптастыруға жағдай жасайды.
Инвестиция – саланың негізгі қозғаушы күштерінің бірі
Аграрлық сектордың тұрақты дамуы үшін заманауи техника, өңдеу кәсіпорындары, сақтау қоймалары және логистикалық инфрақұрылым қажет. Олардың барлығы инвестиция тартумен тікелей байланысты.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, 2026 жылға арналған жол картасы аясында жалпы құны 1,3 трлн теңге болатын 161 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланған. Сонымен қатар жалпы сомасы 3,2 млрд АҚШ долларын құрайтын 13 инвестициялық келісімге қол қойылған.
Мұндай жобалар ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен өңдеу қуаттарын арттыруға, жаңа технологияларды енгізуге және өңірлердегі экономикалық белсенділікті күшейтуге бағытталған.
Инвестициялық жобалардың тиімділігі тек игерілген қаражатпен өлшенбеуі керек. Олардың нәтижесін жаңа өндірістік қуаттар, құрылған жұмыс орындары, еңбек өнімділігі, өндірілген өнім көлемі және экспортқа шығарылған тауарлар арқылы бағалау маңызды.
Сондай-ақ шағын және орта шаруашылықтардың жеңілдетілген қаржыға қолжетімділігін кеңейту өзекті. Қаржыландырудың тиімді жүйесі фермерлерге техниканы жаңартуға, өндірісті кеңейтуге және өнімді сақтауға қажетті инфрақұрылым құруға көмектеседі.
Қазақстанның астық экспорты: жаңа мүмкіндіктер
Қазақстанның агроөнеркәсіп кешеніндегі маңызды бағыттардың бірі – ауыл шаруашылығы өнімдерін сыртқы нарықтарға шығару.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің дерегіне сәйкес, 2025-2026 маркетингтік жылдың қорытындысында Қазақстан астық баламасында 15,5 млн тонна астық пен ұн экспорттаған. Бұл көрсеткіш астық өнімдерінің халықаралық нарықтағы маңызын көрсетеді.
2026 жылғы қыркүйектің алғашқы 20 күнінде теміржол арқылы 852 мың тонна астық тасымалданған. Оның ішінде астық экспорты 674 мың тоннаға жетіп, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 10%-ға артқан.
Атап айтқанда, Өзбекстанға 319 мың тонна, Тәжікстанға 116 мың тонна, Қытайға 101 мың тонна астық жөнелтілген. Қытайға экспорт өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,5 есе өскен. Ал қыркүйектің алғашқы 20 күніндегі ұн тарту өнімдерін тасымалдау көлемі 134 мың тоннаны құрап, 24%-ға артқан.
Бұл деректер Қазақстанның дәстүрлі экспорттық нарықтардағы позициясын сақтай отырып, жаңа бағыттарға шығу мүмкіндігі бар екенін көрсетеді.
Сонымен бірге экспорттың тұрақты өсуі үшін теміржол өткізу қабілетін кеңейту, логистикалық шығындарды азайту, өнім сапасын халықаралық талаптарға сәйкестендіру және дайын өнімнің үлесін көбейту қажет.
Өңделген өнім үлесін 70%-ға жеткізу міндеті
Агроөнеркәсіп кешенінің алдында тұрған стратегиялық міндеттердің бірі – ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеу деңгейін арттыру.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, 2025 жылдың қорытындысында ет, сүт, майлы дақылдар, жүгері, күріш және қарақұмық сияқты негізгі өнім түрлерін өңдеу үлесі 64%-ға жеткен. 2026 жылға арналған меже – бұл көрсеткішті 70%-ға дейін жеткізу. Сонымен қатар 2025 жылы қайта өңделген өнім экспорты 3,6 млрд АҚШ долларын құрағаны хабарланған.
Бұл мақсатқа қол жеткізу үшін шикізатты өңдейтін кәсіпорындардың өндірістік қуатын арттыру, жаңа технологияларды енгізу және ішкі нарықта дайын өнім өндірісін кеңейту қажет.
Мысалы, сүт өңдеу зауыттары, ет комбинаттары, май өндіру кәсіпорындары және астықты терең өңдейтін өндірістер фермерлер үшін тұрақты өткізу нарығын қалыптастырады. Мұндай кәсіпорындар ауылдық жерлерде жұмыс орындарын ашып, жергілікті экономиканың дамуына ықпал етеді.
Саланың алдында қандай міндеттер тұр?
2026 жылғы статистика агроөнеркәсіп кешенінде өсім сақталғанын көрсеткенімен, саланың ұзақ мерзімді бәсекеге қабілеттілігі бірнеше факторға байланысты.
Біріншіден, климаттық өзгерістер мен су тапшылығы жағдайында су ресурстарын тиімді пайдалану қажет. Тамшылатып және жаңбырлатып суару технологияларын енгізу, суару жүйелерін жаңарту және құрғақшылыққа төзімді дақылдарды пайдалану маңызды.
Екіншіден, өнімді сақтау мен тасымалдау шығындарын азайту керек. Элеваторлар, көкөніс сақтау қоймалары және тоңазытқыш инфрақұрылымның дамуы маусымдық шығындарды төмендетуге мүмкіндік береді.
Үшіншіден, ауыл шаруашылығын цифрландыру және заманауи технологияларды енгізу қажет. Дәлме-дәл егіншілік, топырақ ылғалын бақылау, автоматтандырылған суару және өндірісті цифрлық басқару ресурстарды үнемдеуге көмектеседі.
Төртіншіден, аграрлық ғылым мен кадр даярлау мәселесіне назар аудару маңызды. Өндірісте заманауи технологияларды қолданатын білікті мамандардың болуы еңбек өнімділігін арттыруға ықпал етеді.
Бесіншіден, мемлекеттік қолдау шараларының тиімділігін нақты нәтижелер арқылы бағалау керек. Қаржыландыру мен субсидиялар өндіріс көлемінің, өнім сапасының, еңбек өнімділігінің және шаруашылықтардың табыстылығының өсуіне ықпал етуі тиіс.
2026 жылдың қаңтар-қыркүйек айларындағы статистикалық көрсеткіштер Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенінде оң динамика сақталғанын көрсетеді. Жалпы шығарылым 7,3 трлн теңгеге жетіп, нақты көлем индексі 5,8%-ға өсті. Мал шаруашылығында ет, сүт және жұмыртқа өндірісі ұлғайды. Азық-түлік өндірісі де өсіп, аграрлық секторға инвестиция тарту жалғасып жатыр.
Алдағы кезеңде саланың негізгі міндеті – өндіріс көлемін арттырумен қатар, оның тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін күшейту. Ол үшін ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеу, су ресурстарын ұтымды пайдалану, заманауи технологияларды енгізу және экспорттық нарықтарды әртараптандыру қажет.
Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенінің болашағы өндірілген өнімнің көлемімен ғана емес, сол өнімнен қаншалықты қосылған құн қалыптастыра алатынымен де айқындалады.
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