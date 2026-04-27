Афины туристерден шаршады: Билік шектеу енгізбек
2025 жылы қалаға рекордтық 8 млн адам келген.
Бүгiн 2026, 08:49
Фото: unsplash.com
Грекия астанасы Афинада туристер ағынына қатысты алаңдаушылық күшейіп отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2025 жылы қалаға рекордтық 8 млн адам келген. Әсіресе билік Плака ауданындағы бақылаусыз туристер легіне алаңдаулы. Бұл — Афины қаласының ең көне бөлігі, Акрополь маңында орналасқан.
Қала әкімі Харис Дукас туристерді қабылдау үшін инфрақұрылымды үнемі кеңейтуге тура келетінін айтты. Атап айтқанда, электр, су жүйелері мен жаңа дренаж және 5G желілері салынып жатыр. Алайда билік бұл өзгерістер ауданның тарихи келбетін жоғалтуы мүмкін деп қауіптенеді.
Афины алып қонақүй сияқты жұмыс істей алмайды. Шектеулер қажет, – деді қала басшысы.
Ол Плака ауданында жаңа қонақүйлер салуға рұқсат беруді тоқтатуды ұсынып отыр. Әкімнің айтуынша, бұл аймақ туристік нысандармен шамадан тыс толып кеткен.
Ең оқылған:
- Ұстаздар әулеті: Бір ананың жолын жалғаған білім шырақшылары
- Ақ үйдегі атыс: Күдікті Трамп әкімшілігіне шабуыл жасауды жоспарлағанын мойындады
- Асханадағы жанжал: Талдықорғанда әйел адам пышақ жарақатынан көз жұмды
- Грузияда 18 жастағы қазақстандық ұсталды: Ол өмір бойына түрмеге қамалуы мүмкін
- Жәнібек Әлімханұлы мерзімінен бұрын рингке оралуы мүмкін