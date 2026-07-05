ӘЧ – 2026: Марокко мен Франция ширек финалға жолдама алды
Осы нәтижеден кейін әлем чемпионатының ширек финалында Марокко мен Франция құрамалары өзара кездесетін болды.
2026 жылғы футболдан әлем чемпионатында 1/8 финалдың алғашқы ойындары өтті. Тартысты кездесулердің бірінде Марокко құрамасы Канаданы ірі есеппен жеңіп, үздік сегіз команданың қатарына қосылды. Бұл тізімге Парагвайдан басым түскен Франция құрамасы да енді.
1/8 финалда Марокко құрамасы Канаданы 3:0 есебімен айқын жеңіп, турнирдің ширек финалына шықты.
Кездесу барысында алғашқы гол екінші таймның 50-минутында соғылды. Айып добынан кейін Аззедин Оунахи айып алаңының сыртынан дәл соққы жасап, есеп ашты. 82-минутта дәл осы Оунахи қарсы шабуылды нәтижелі аяқтап, дубль авторы атанды. Ал қосымша уақыттың 90+8-минутында Суфян Рахими қарсылас қақпашысынан айласын асырып, матчтың нүктесін қойды.
Осылайша, Марокко құрамасы Канаданы 3:0 есебімен жеңіп, әлем чемпионатының ширек финалына жолдама алды.
Еске салайық, марокколықтар плей-оффтың алғашқы кезеңінде Нидерланд құрамасын пенальти сериясында 3:2 есебімен ұтып (негізгі уақыт – 1:1), келесі кезеңге өткен болатын. Ал Канада 1/16 финалда Оңтүстік Африка Республикасын 1:0 есебімен жеңген еді.
Өз кезегінде Франция құрамасы Парагвайды 1:0 есебімен жеңіп, үздік сегіздікке жолдама алды. Матчтағы жалғыз голды 77-минутта Килиан Мбаппе пенальтиден соқты. Шешуші сәтте Дезире Дуэге қарсы жасалған ережебұзушылықтан кейін төреші бейнеқайталауды қарап, 11 метрлік айып добын белгіледі. Мбаппе өз мүмкіндігін мүлт жібермей, командасына жеңіс сыйлады.
Осы нәтижеден кейін әлем чемпионатының ширек финалында Марокко мен Франция құрамалары өзара кездесетін болды. Екі команда арасындағы тартысты матч алдағы күндері өтеді.
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