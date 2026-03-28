Абу-Дабиде зымыран шабуылынан бес адам зардап шекті
Зымырандар Иран тарапынан ұшырылған.
Бүгiн 2026, 13:06
БӨЛІСУ
Фото: Al Hadath
Абу-Дабиде зымыран шабуылы салдарынан бес адам жарақат алды, деп хабарлайды BAQ.KZ Al Hadath телеарнасына сілтеме жасап.
Эмират үкіметінің баспасөз қызметінің мәліметінше, зардап шеккендер – Үндістан азаматтары. Олар әуе қорғаныс жүйелері атып түсірген баллистикалық зымырандардың сынықтары құлаған кезде жарақат алған.
Атып түсірілген баллистикалық зымырандардың сынықтары құлаған кезде Үндістанның бес азаматы жарақат алды. Олардың жарақаттары орташа және жеңіл дәрежеде, – делінген хабарламада.
Белгілі болғандай, зымырандар Иран тарапынан ұшырылып, Абу-Дабидегі өнеркәсіптік аймақты нысанаға алған.