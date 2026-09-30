Абиба Әбужақынова Нагоя Азиадасында күміс медаль жеңіп алды
Абиба Әбужақынова Азия ойындарының 2 дүркін күміс жүлдегері атанды.
Абиба Әбужақынова Азия ойындарының 2 дүркін күміс жүлдегері атанды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жапонияның Аичи префектурасы мен Нагоя қаласында өтіп жатқан жазғы Азия ойындарында Қазақстан қоржынына дзюдодан алғашқы медаль түсті, деп хабарлады ҚР Туризм және спорт министрлігі Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі.
Әлем чемпионатының бірнеше дүркін жүлдегері Абиба Әбужақынова -48 кг дейінгі салмақтың финалында жарыс қожайыны Митсуки Кондомен күш сынасты. Шиеленісті өткен белдесуде жапон палуаны басым түсті.
Бұл - отандасымыздың сары құрлық ойындарындағы екінші күмісі. Әбужақынова 2023 жылы Ханчжоуда күміс жүлдегер атанған. Сондай-ақ Абиба - әйелдер арасында Азиаданың финалында Варвара Масягинадан (1998 жылы, Бангкокта күміс) кейін күрескен екінші отандасымыз. Бүгін Нагояда қазақ дзюдошысы татамиде Асмита Дей (Үндістан) мен Лин Чэньхаоны (Тайпей) ұтты, - делінген хабарламада.
Қазір Қазақстан еншісінде Аичи-Нагоядағы ойындардың 9 алтын, 15 күміс медалі бар.
Ең оқылған:
- 1 қазаннан бастап Қазақстанда не өзгереді?
- 583 адам декреттік төлемді қайтаруға міндеттелді: Қор ақшаны неге кері сұрайды?
- Өз шотына миллиондар аударған: Қазалыда балабақша есепшісіне қатысты тергеу басталды
- – 4°С үсік пен қатты жел: Қазақстанның бірнеше өңірінде ауа райы күрт бұзылады
- Мектепте телефон қолдануға қатысты жаңа талап бекітілді: Оқушылар нені білуі керек?