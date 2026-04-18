Абай облысының әкімі Берік Уәли ауқымды республикалық кітап эстафетасына бастау берді
Кітап эстафетасы қазақ және әлем әдебиетінің үздік туындыларына назар аударуды көздейді.
"Хабар" телеарнасы мен "Кітап оқитын ұлт" қоғамдық қорының медиажобасы мемлекеттік деңгейде үлкен қолдауға ие болды. Абай облысының әкімі Берік Уәли көпшілікті кітап оқуға жұмылдыруды көздейтін республикалық арнайы кітап эстафетасын ресми түрде іске бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Берік Уәлиұлы осы аптада "Хабар" телеарнасының көрермендеріне Қабдеш Жұмаділовтің шоқтығы биік "Тағдыр" романын оқуды ұсынды. Ал келесі аптаның ұсынылатын кітап таңдау кезегін әріптесі Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаевқа жолдады.
Кітап эстафетасы қазақ және әлем әдебиетінің үздік туындыларына назар аудартуды көздейді. Ұйымдастырушылар бұл бастаманы барлық облыс пен республикалық маңызы бар қалалардың әкімдері іліп әкетеді деп болжап отыр.
Бастаманың басты мақсаты – өңір басшыларының жеке үлгісі арқылы азаматтарды кітап оқуға шабыттандыру.
Тележоба әр аптаның жұма күні "Хабар" арнасындағы "Оян!" бағдарламасы аясында (сағат 07:00-09:00 аралығында) тікелей эфирде шығады. Жүргізушісі – журналист Санат Ілияс.
Бүгінде "Кітап оқитын ұлт" пилоттық жобасына Қарағанды, Қостанай облыстары мен Шымкент қаласында 189 мыңнан астам адам қатысуда. Олардың қатарында мектеп оқушылары, колледж және жоғары оқу орындарының студенттері, педагогтер, отбасылық әулеттер мен мемлекеттік қызметшілер бар.
Жоба «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» қоғамдық қоры Қарағанды, Қостанай облыстары және Шымкент қаласының әкімдіктерімен бірлесіп, "AMANAT" партиясының қолдауымен жүзеге асырылуда.
- Мұғалімдерге жаңа талап енгізілді: Басты өзгерістер қандай?
- Ақтөбе облысында жоғалып кеткен 10 жасар баланың денесі табылды
- Жалған "диагноз" бен "ақ билет": Заңды елемейтін "көмекшілер" де, шақырылушылар да жауапқа тартылады
- Ең төменгі жалақы өссе, мобильді аударымдарға қойылатын талаптар да өзгереді
- Қазақстан бюджетіне 7 трлн теңгеге жуық салық түсті: Берешек 716 млрд теңгеден асты