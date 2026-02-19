Абай облысында жол апатынан 4 адам қаза тауып, 3 адам жарақаттанды
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Бүгiн 2026, 17:37
234Фото: Абай облысының ПД баспасөз қызметі
Абай облысында жол апаты болды. Салдарынан 4 адам қаза тауып, 3 адам жарақаттанды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
2026 жылғы 19 ақпанда сағат 15:25-те «102» арнасы арқылы полицияға республикалық маңызы бар Омбы – Майқапшағай автожолында жол-көлік оқиғасы болғаны туралы хабарлама түскен.
Алдын ала мәлімет бойынша, аталған автожолдың 867-шақырымында, Салқын-Төбе ауылының маңында Lada Priora және Chevrolet Cobalt маркалы автокөліктері бетпе-бет соқтығысқан.
Жол-көлік оқиғасы салдарынан төрт адам қаза тапты, тағы үш адам түрлі дене жарақаттарын алды. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Оқиғаның барлық мән-жайлары анықталуда, - деп хабарлады Абай облысының ПД баспасөз қызметі.
