Ақтөбеде 14 жасар бала жүргізген мопед жеңіл көлікпен соқтығысты
Тағы бір мопед жолаушысы облыстық балалар ауруханасына жеткізілді.
Ақтөбе қаласында мопед жүргізген 14 жасар бала жеңіл көлікпен соқтығысты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
8-сынып оқушысы Мұстафа Шоқай көшесі бойымен мопедпен келе жатып, «Honda» автокөлігімен соқтығысқан. Жол-көлік оқиғасы салдарынан 2010 жылы туған кәмелетке толмаған мопед жолаушысы Ақтөбе қаласындағы облыстық балалар ауруханасына жеткізілді.
Анықталғандай, мопед мемлекеттік тіркеу нөмірінсіз болған. Сонымен қатар, мопед жүргізушісі 14 жаста болғандықтан, жүргізуші куәлігі болмаған.
Көлік құралдары арнайы тұраққа қойылды. Аталған дерек бойынша тексеру жүргізілуде. Ақтөбе облысының полиция департаменті ата-аналарды кәмелетке толмағандарға бақылауды күшейтуге және тиісті құқығы жоқ тұлғалардың көлік құралдарын басқаруына жол бермеуге шақырады. Еске саламыз, мопед міндетті түрде мемлекеттік тіркеуден өтуі тиіс, ал мопедті басқаруға 16 жастан бастап, «A1» санатындағы жүргізуші куәлігі болған жағдайда ғана рұқсат етіледі, - деп хабарлады Ақтөбе облысының ПД баспасөз қызметі.
