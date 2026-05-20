Иранда үлкен соғыс бастала ма? Ирантанушы 3 сценарийді түсіндірді
Ирантанушы АҚШ пен Иран келіссөздері, Трамптың соғыстан шығу жолы, Қытай мен Израиль факторы және бұл жағдайдың Қазақстанға ықпалы туралы айтты.
Бүгiн 2026, 19:10
Фото: ©BAQ.KZ коллажы
АҚШ пен Иран арасындағы қақтығыс әлі аяқталған жоқ. Вашингтон қысымды күшейтіп, Тегеран өз ұстанымынан бас тартпай отыр. Бұл дағдарыс Таяу Шығыс қауіпсіздігіне, мұнай нарығына және Орталық Азиядағы геосаяси тепе-теңдікке әсер етуі мүмкін.
Ирантанушы Жәнібек Көпжасармен АҚШ пен Иран келіссөздері, Трамптың соғыстан шығу жолы, Қытай мен Израиль факторы және бұл жағдайдың Қазақстанға ықпалы туралы сөйлестік.
Қазақстан үшін бейтараптық жеткілікті ме, әлде Астана аймақтық дипломатияда белсендірек болуы керек пе? Осы сұрақтарға жауап іздедік.
