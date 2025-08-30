Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Абай облысында жаңа су қоймасы салынады

Бүгiн, 11:54

Су ресурстары және ирригация министрлігі
Фото: Су ресурстары және ирригация министрлігі

Абай облысының Ақсуат ауданындағы Қарғыба өзенінде жаңа су қоймасы салынады. Құрылыс жұмыстарын 2026 жылы бастау жоспарланып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазіргі уақытта нысанның жобалау-сметалық құжаты әзірленіп жатыр.

Жобаны уақытылы әрі сапалы іске асыру үшін «Қазсушар» РМК-ның жергілікті филиалы мамандары, Ақсуат ауданы әкімдігінің қызметкерлері және мердігер ұйым өкілдерінен құралған комиссия құрылыс жүргізілетін аумақты тексерді.

Тексеру барысында тараптар жобаны жан-жақты талқылап, өз ұсыныстарын ортаға салды. Аудан әкімдігімен бірлесіп ішкі каналдар да қаралды. Жергілікті атқарушы органдар олардың реконструкциясына қатысты жобалау-сметалық құжатты әзірлеумен айналысады. Жаңа су қоймасы мен магистральді каналдар аудандағы ирригациялық жүйелердің толыққанды әрі тиімді жұмысын қамтамасыз етеді, – деді Абай облысындағы «Қазсушар» РМК филиалының директоры Жарқынбек Байсабыров.

