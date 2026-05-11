Абай облысында 1500-ге жуық жаяу жүргінші жол ережесін бұзған

Абай облысында жаяу жүргіншілердің жолды белгіленбеген жерден кесіп өту фактілері жиілеп отыр. Осылайша олар өз өміріне ғана емес, жол қозғалысының өзге қатысушыларына да қауіп төндіруде. Соңғы мәліметтерге сәйкес, биыл жыл басынан бері 1456 жаяу жүргінші жолдың жүру бөлігін рұқсат етілмеген жерден кесіп өтіп, жол қозғалысы ережесін бұзған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жолды белгіленбеген жерден кесіп өту жүргізушілердің дер кезінде әрекет етуіне мүмкіндік бермей, адам өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төндіруі мүмкін.
Осыған байланысты Абай облысының полиция қызметкерлері тұрғындарға жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтау қажеттігін тағы да еске салды. Құқық қорғау органдары тек ереже бұзушыларды анықтап, шара қолданумен шектелмей, алдын алу жұмыстарын да күшейтіп жатыр. Атап айтқанда, патрульдік бақылау күшейтіліп, оқу орындары мен қоғамдық орындарда түсіндіру шаралары жүргізілуде. Сонымен қатар жолдағы қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыруға бағытталған ақпараттық науқандар ұйымдастырылып жатыр.
Абай облысының Полиция департаменті жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жаяу жүргіншілерді ережені қатаң сақтауға шақырды.