Абай күніне орай Қазақстанда 350-ден астам мәдени іс-шара өтеді
Абай Құнанбайұлының 181 жылдығына орай ел көлемінде концерттер, көрмелер, әдеби кештер, ғылыми конференциялар, айтыстар мен ағартушылық жобалар ұйымдастырылады.
8 Тамыз 2026, 12:56
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