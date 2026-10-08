8 қазанға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
8 Қазан 2026, 08:08
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8 Қазан 2026, 08:088 Қазан 2026, 08:08
133Фото: istockphoto.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 8 қазанға валюта бағамы:
USD / KZT – 447.14 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 509.35 (Еуро)
TRY / KZT – 9.09 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.11 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 121.75 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 590.81 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 66.69 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.24 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 9.97 (Украин гривнаcы)
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