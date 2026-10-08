8 қазанға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

8 Қазан 2026, 08:08
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istockphoto.com 8 Қазан 2026, 08:08
8 Қазан 2026, 08:08
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Фото: istockphoto.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 8 қазанға валюта бағамы:

USD / KZT – 447.14 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 509.35 (Еуро)

TRY / KZT – 9.09 (Түрік лирасы) 

KGS / KZT – 5.11  (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 121.75  (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT – 590.81 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT – 66.69 (Қытай юані)

RUB / KZT – 5.24 (Ресей рублі)

UAH / KZT – 9.97 (Украин гривнаcы)

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