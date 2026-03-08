8 наурызға арналған валюта бағамы жарияланды
Мегаполистерде валюта қаншадан сатылып жатыр?
Бүгiн 2026, 09:17
60Фото: ©BAQ.KZ
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу мен сату бағамдарының орташа өлшенген көрсеткіштері белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматыдағы айырбастау пункттерінде валютаның орташа бағамы мынадай:
- доллар: сатып алу – 494,04 теңге, сату – 496,30 теңге;
- еуро: сатып алу – 572,77 теңге, сату – 578,19 теңге;
- рубль: 6,23 — 6,36 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Астанадағы айырбастау пункттерінде:
- долларды 491,97 теңгеден сатып алып, 498,90 теңгеден сатып жатыр;
- еуро: сатып алу – 568,90 теңге, сату – 578,90 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,15 теңге, сату – 6,45 теңге.
Шымкентте:
- долларды 493,56 теңгеден сатып алып, 495,66 теңгеден сатып жатыр;
- еуро: сатып алу – 572,08 теңге, сату – 578,08 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,26 теңге, сату – 6,36 теңге.
Демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамдары мынадай:
- 1 доллар – 493,85 теңге,
- 1 еуро – 571,78 теңге,
- 1 рубль – 6,25 теңге.