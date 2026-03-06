8 наурыз: Ең көп сыйақы қай облыста берілетіні белгілі болды
СҚО әкімдігі өңірде Халықаралық әйелдер күніне орай көпбалалы аналар мен отбасыларға біржолғы әлеуметтік көмек төленетінін мәлімдеді.
Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі өңірде Халықаралық әйелдер күніне орай көпбалалы аналар мен отбасыларға біржолғы әлеуметтік көмек төленетінін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Әкімдіктің редакциямызға берген ресми мәліметінше, 2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Солтүстік Қазақстан облысында 514 156 адам тұрады. Оның 265 488-і – әйелдер, бұл өңір халқының 51,6 пайызын құрайды.
Ал Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы деректеріне сәйкес, биылғы 1 ақпанда облыста 7 413 көпбалалы отбасы тіркелген.
Әкімдік ақпаратына сәйкес, Халықаралық әйелдер күні қарсаңында көпбалалы аналарға біржолғы әлеуметтік көмек төлеу қарастырылған. Бұл шара Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 2023 жылғы 4 желтоқсандағы №233 қаулысына сәйкес жүзеге асырылады.
Құжатқа сәйкес, «Алтын алқа», «Күміс алқа» иегерлері, сондай-ақ бұрын «Батыр ана» атағын алған немесе I және II дәрежелі «Ана даңқы» ордендерімен марапатталған көпбалалы аналарға 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни 43 250 теңге көлемінде төлем беріледі.
Сонымен қатар 4 және одан да көп кәмелетке толмаған баласы бар отбасыларға 5 айлық есептік көрсеткіш – 21 625 теңге мөлшерінде біржолғы әлеуметтік көмек төленеді.
Әкімдік мәліметінше, 2026 жылы осы мақсаттарға облыс аудандары мен Петропавл қаласының бюджеттерінен 239,4 млн теңге бөлінген. Нәтижесінде 7 мыңнан астам көпбалалы отбасы әлеуметтік төлеммен қамтылмақ.
Бұған дейін Қазақстан өңірлерінде 8 наурыз – Халықаралық әйелдер күніне орай көпбалалы аналарға берілетін әлеуметтік көмектің көлемі әртүрлі екенін жаздық.
