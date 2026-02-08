8 ақпанға арналған валюта бағамы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль бойынша сатып алу мен сату бағамдарының орташа өлшенген көрсеткіштері жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта Алматы қаласындағы айырбастау орындарындағы орташа бағамдар төмендегідей:
- доллар: сатып алу – 495,61 теңге, сату – 498,30 теңге;
- еуро: сатып алу – 584,05 теңге, сату – 588,99 теңге;
- рубль 6,39–6,51 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Астана қаласындағы айырбастау пункттерінде:
- долларды 494,00 теңгеден сатып алып, 501,00 теңгеден сатып жатыр;
- еуро: сатып алу – 582,00 теңге, сату – 592,00 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,30 теңге, сату – 6,60 теңге.
Шымкент қаласында:
- долларды 496,39 теңгеден сатып алып, 498,43 теңгеден сатып жатыр;
- еуро: сатып алу – 582,87 теңге, сату – 588,91 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,50 теңге.
Ал демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамдары мынадай:
- 1 доллар – 494,63 теңге,
- 1 еуро – 583,22 теңге,
- 1 рубль – 6,42 теңге.
Оқи отырыңыз: