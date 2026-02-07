8 ақпанда ауа райы қандай болады

"Қазгидромет" мамандары 8 ақпанға арналған жалпы республикалық ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жексенбіде еліміздің басым бөлігінде жауын-шашын тоқтап, ауа райы тұрақталғанымен, кей өңірлерде қолайсыз метеорологиялық жағдайлар сақталады.
Синоптиктердің мәліметінше, Қазақстан аумағының басым бөлігі солтүстік-батыс антициклонының ықпалында болады. Осыған байланысты еліміздің көптеген аймақтарында жауын-шашынсыз ауа райы күтілуде. Алайда, атмосферадағы өтпелі белдемге байланысты кей аймақтарда қысқы ауа райының сипаты сезіледі.
Республиканың батысында, шығысында және оңтүстік-шығысында қар жауып, көктайғақ болады деп болжануда, – деп хабарлайды "Қазгидромет" РМК.
Жексенбі күні тек жауын-шашын ғана емес, сонымен қатар көріну деңгейін төмендететін табиғи құбылыстар да байқалады:
Солтүстік және орталық өңірлерде: Түнде аяз сақталып, кей жерлерде тұман түсуі мүмкін.
Оңтүстік-шығыс пен шығыста: Қар жауып, жолдарда көктайғақ түзіледі.
Желдің күшеюі: Республиканың кейбір аймақтарында жел күшейіп, жаяу бұрқасын соғады.
Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары үшін 8 ақпан құбылмалы болмақ. Түнде қар жауып, көктайғақ болғанымен, күндіз ауа температурасы көтеріле бастайды. Бұл алдағы аптадағы жылы ауа райының бастамасы деп күтілуде.
Көктайғақ пен тұманға байланысты жолаушылар мен жаяу жүргіншілерге сақтық шараларын сақтау ұсынылады.