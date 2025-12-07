7 желтоқсанға арналған валюта бағамы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттері доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz ұсынған ақпаратқа сәйкес, Алматыдағы айырбастау орындарында қазіргі орташа бағамдар мынадай:
- доллар: сатып алу – 507,74 теңге, сату – 510,53 теңге;
- еуро: сатып алу – 589,21 теңге, сату – 595,02 теңге;
- рубль 6,49–6,62 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Астанадағы бағамдар:
- долларды 504,92 теңгеден сатып алып, 511,90 теңгеден сатуда;
- еуро: сатып алу– 584,79 теңге, сату – 594,73 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,45 теңге, сату – 6,60 теңге.
Шымкенттегі айырбастау пункттерінде жағдай мынадай:
- доллар: сатып алу – 507,19 теңге, сату – 509,40 теңге;
- еуро: сатып алу – 586,04 теңге, сату – 592,48 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,51 теңге, сату – 6,59 теңге.
Ал демалыс күндеріне арналған ресми бағамдар бойынша:
- 1 доллар – 504,49 теңге,
- 1 еуро – 587,73 теңге,
- 1 рубль – 6,57 теңге.