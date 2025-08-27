7 жасар балаға қалдырған: Астанада терезеден құлаған 3 жасар бала көз жұмды

Астанада 3 жасар бала терезеден құлап қаза тапты. Оған 7 жасар ағасы қарап отырған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Астанада 26 тамыз күні 3 жасар бала тұрғын үйдің алтыншы қабатындағы терезеден құлап, қаза тапты.
Оқиға кезінде үйде ата-анасы болмаған. Терезеден құлаған балаға 7 жасар ағасы қарап отырған.
Полиция мәліметінше, бала алған жарақатынан оқиға орнында көз жұмды.
Ведомство өкілдері мұндай жағдайлардың басым бөлігі ересектердің салғырттығынан және қарапайым сақтық шараларының болмауынан орын алатынын атап өтті.
Балалардың қауіпсіздігі — сіздердің қолдарыңызда. Тек қана ересектердің мұқияттылығы мен жауапкершілігі қайғылы жағдайлардың алдын ала алады, - деді полиция департаментінде.
Еске салайық, бұған дейін Астанада 9-қабаттан 6 жасар бала құлап, аман қалған болатын.
Сондай-ақ, Қарағандыда қонақта жүрген 10 жасар қыз терезеден құлап, ауруханаға түскені хабарланды.