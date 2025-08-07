Қазақстанның соңғы жаңалықтары
7 тамызға арналған валюта бағамы жарияланды

Бүгiн, 05:35
85
freepik.com
Фото: freepik.com

ҚР Ұлттық банкі 2025 жылғы 7 тамызға арналған шетел валюталарының теңгеге қатысты ресми бағамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

USD / KZT – 536.58 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 622.75 (Еуро)

TRY / KZT – 13.20 (Түрік лирасы)

KGS / KZT – 6.14 (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 146.10 (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT – 714.51 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT – 74.68 (Қытай юані)

RUB / KZT – 6.71 (Ресей рублі)

UAH / KZT – 12.90 (Украин гривнасы)

Валюта бағамдары нарықтағы өзгерістерге байланысты күн сайын жаңартылып отырады. Актуалды ақпаратпен Ұлттық банктің ресми сайтынан танысуға болады.

