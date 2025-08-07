7 тамызға арналған валюта бағамы жарияланды

ҚР Ұлттық банкі 2025 жылғы 7 тамызға арналған шетел валюталарының теңгеге қатысты ресми бағамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
USD / KZT – 536.58 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 622.75 (Еуро)
TRY / KZT – 13.20 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 6.14 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 146.10 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 714.51 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 74.68 (Қытай юані)
RUB / KZT – 6.71 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 12.90 (Украин гривнасы)
Валюта бағамдары нарықтағы өзгерістерге байланысты күн сайын жаңартылып отырады. Актуалды ақпаратпен Ұлттық банктің ресми сайтынан танысуға болады.