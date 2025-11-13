7 мың отбасыға апатты үйлердің орнына жаңа пәтер беріледі

Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов өңірде әлеуметтік осал топтарға, кезекте тұрғандарға, алданған үлескерлерге және авариялық үйлерде тұратын тұрғындарға ерекше назар аударылғанын айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Облыста жыл соңына дейін 7 мыңнан астам отбасы жаңа пәтерлердің кілтін алады. Ал аталған санаттар үшін 2 мың пәтер қарастырылған.
Спикердің сөзінше, өңірде қолданылатын нәтижелі тетіктердің бірі – жеке құрылыс компанияларынан дайын пәтерлерді сатып алу.
Бұндай тәсіл өзінің тиімділігін дәлелдеді. Ол тұрғын үйді жылдам пайдалануға беруге және құрылыс секторының инвестициялық белсенділігін қолдауға мүмкіндік береді. Биыл аталған тәсіл бойынша 750 пәтер сатып алынды, оның 640 – жалдамалық, 110 – несиелік, - деді әкім.
Сондай-ақ, бұл механизм жеке инвестицияларды реновациялау бағдарламасына тартуға және проблемалық үлестік үйлерді аяқтауға жол ашты.
Біз ескірген және апатты жағдайлардағы үйлерді заманауи және энергиялық тиімді ғимараттарға ауыстырып жатырмыз. Биыл реновация бағдарламасы аясында апатты құрылыстардың орнына 740 пәтерлік 11 үй салынды. Бұл – адамдардың өмір сүру сапасын нақты жақсарту, - деді облыс әкімі.
Жұмыстар облыстың бес өңірін қамтиды: Көкшетау қаласы, Бурабай, Аршалы, Бұланды және Зеренді аудандары.
Жылдың елеулі нәтижелерінің бірі – Көкшетау қаласында 543 пәтерлік тұрғын үй кешенінің құрылысының аяқталуы, оның 110 пәтері алданған үлескерлерге берілді.
Бұл мәселе адамдарды ұзақ уақыт мазалады, және бүгін біз бұл мәселенің шешілгенін айта аламыз. Адамдар өздерінің көптен күткен пәтерлерін алды. Біз бұл жұмысты жалғастырамыз, өйткені билік үшін азаматтардың сенімі ең маңызды дүние, - деп бөлісті өңір басшысы.
Марат Ахметжанов 2026 жылы да белсенді тұрғын үй құрылысын дамыту бағытының жалғасатынын атады.