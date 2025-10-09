“7-20-25” ипотекасы 2026 жылы жалғаса ма?

“7-20-25” мемлекеттік ипотекалық бағдарламасы шарттардың күшейтілуіне қарамастан, қазақстандықтар арасында сұранысын жоғалтқан жоқ, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
2025 жылдың басталғалы қазақстандықтар жалпы сомасы 75,5 млрд теңгеге 4 293 жеңілдетілген несие рәсімдеген. Бұл жылдық лимиттің шамамен 75 пайызын құрайды.
Бағдарлама жоспар бойынша жүріп жатыр. 1 қазаннан бастап IV тоқсанға арналған лимит енгізілді. Келесі жылы қатысушылар үшін оң өзгерістер күтілуде, – деді Тұрақтылық қорының бас менеджері Айбар Олжаев.
Қорда әзірге қандай өзгерістер болатыны нақтыланбады.
“7-20-25” қандай бағадарлама
• Мемлекеттік ипотекалық бағдарлама, пайыздық мөлшерлемесі – 7%, бастапқы жарна – 20%, мерзімі – 25 жылға дейін.
• Тек пайдалануға берілген жаңа тұрғын үйді сатып алуға болады.
Тұрғын үйдің ең жоғарғы бағасы:
• 25 млн теңгеге дейін – Астана, Алматы, Шымкент, Ақтау, Атырау және олардың маңайында.
• 20 млн теңгеге дейін – Қарағанды, Түркістан.
• 15 млн теңгеге дейін – басқа өңірлерде.
Қатысушының және оның жұбайының атына 18 ай бойы тұрғын үй тіркелмеуі керек. Бағдарлама бойынша пәтерді тек бір рет алуға болады.
Бағдарламадағы өзекті мәселелер
• Баға шектеулеріне сай келетін жаңа тұрғын үйлердің жетіспеушілігі;
• Банктер лимит бойынша өтінім қабылдайды, сондықтан кезек бірнеше айға созылуы мүмкін;
• Бағдарламаға жылына 100 млрд теңге бөлінеді, бұл шамамен 6 мың несиеге жеткілікті.
“7-20-25” бағдарламасы бойынша несиені отандық жеті банк береді.