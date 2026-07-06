6 шілдеге арналған валюта бағамы жарияланды
Айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің сатып алу мен сату бағамдары белгілі болды.
Бүгiн 2026, 11:52
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Бүгiн 2026, 11:52Бүгiн 2026, 11:52
100Фото: ©BAQ.KZ
Қазақстанның ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль қандай бағаммен сатып алынып, сатылып жатқаны белгілі болды.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, қазіргі уақытта Астанадағы айырбастау пункттерінде:
- доллар – сатып алу 471,97 теңге, сату 478,95 теңге;
- еуро – сатып алу 539,97 теңге, сату 549,95 теңге;
- рубль – сатып алу 5,70 теңге, сату 6,01 теңге.
Алматыдағы айырбастау пункттерінде:
- доллар – сатып алу 474,45 теңге, сату 476,79 теңге;
- еуро – сатып алу 540,67 теңге, сату 546,08 теңге;
- рубль – 5,84–5,98 теңге аралығында саудалануда.
Шымкентте:
- доллар – сатып алу 474,59 теңге, сату 476,65 теңге;
- еуро – сатып алу 541,12 теңге, сату 546,59 теңге;
- рубль – сатып алу 5,82 теңге, сату 5,91 теңге.
Ал бүгінгі ресми валюта бағамы бойынша:
- 1 АҚШ доллары – 472,03 теңге;
- 1 еуро – 540,29 теңге;
- 1 Ресей рублі – 6,11 теңге.