6 шілдеге арналған валюта бағамы жарияланды

Айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің сатып алу мен сату бағамдары белгілі болды.

Бүгiн 2026, 11:52
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©BAQ.KZ Бүгiн 2026, 11:52
Бүгiн 2026, 11:52
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Фото: ©BAQ.KZ

Қазақстанның ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль қандай бағаммен сатып алынып, сатылып жатқаны белгілі болды.

Kurs.kz мәліметіне сәйкес, қазіргі уақытта Астанадағы айырбастау пункттерінде:

  • доллар – сатып алу 471,97 теңге, сату 478,95 теңге;
  • еуро – сатып алу 539,97 теңге, сату 549,95 теңге;
  • рубль – сатып алу 5,70 теңге, сату 6,01 теңге.

Алматыдағы айырбастау пункттерінде:

  • доллар – сатып алу 474,45 теңге, сату 476,79 теңге;
  • еуро – сатып алу 540,67 теңге, сату 546,08 теңге;
  • рубль – 5,84–5,98 теңге аралығында саудалануда.

Шымкентте:

  • доллар – сатып алу 474,59 теңге, сату 476,65 теңге;
  • еуро – сатып алу 541,12 теңге, сату 546,59 теңге;
  • рубль – сатып алу 5,82 теңге, сату 5,91 теңге.

Ал бүгінгі ресми валюта бағамы бойынша:

  • 1 АҚШ доллары – 472,03 теңге;
  • 1 еуро – 540,29 теңге;
  • 1 Ресей рублі – 6,11 теңге.

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