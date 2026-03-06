6 наурыздағы мұнай мен алтын бағасы: Әлемдік нарықта не болып жатыр?
Сарапшылар мұнай бағасының өсуін геосаяси шиеленіспен және Таяу Шығыс аймағынан энергия ресурстарын жеткізудегі іркіліс қаупімен байланыстырады.
Әлемдік нарықта мұнай мен алтын бағасы 6 наурызда жоғары деңгейде қалып отыр. Халықаралық сауда-саттық мәліметтеріне сәйкес, Brent маркалы мұнай барреліне 84 доллардан жоғары саудалануда, ал АҚШ-тың WTI бағасы 79–80 доллар маңында тұр. Сонымен қатар, алтынның құны унциясына 5 000 доллардан асты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Лондонның ICE биржасында Brent фьючерстері барреліне 83–84,5 доллар аралығында сақталып тұр.
Сарапшылар мұнай бағасының өсуін геосаяси шиеленіспен және Таяу Шығыс аймағынан энергия ресурстарын жеткізудегі іркіліс қаупімен байланыстырады.
Сонымен қатар, әлемдік нарықтарда бағалы металдарға деген сұраныс жоғары деңгейде қалып отыр. Әлемдік нарықтағы алтын бағасы бір унция үшін шамамен 5 150–5 170 доллар аралығында құбылуда. Мәселен, соңғы сауда сессияларының бірінде алтын бағасы шамамен $5 166,75-ке, ал фьючерстер шамамен $5 177-ге жеткен.
Сарапшылардың айтуынша, инвесторлар капиталды сақтап қалуға тырысатын жаһандық белгісіздік кезеңінде алтынға деген қызығушылық дәстүрлі түрде артады.
Олардың пікірінше, мұнай мен бағалы металдар бағасының бұдан былайғы динамикасы көбіне геосаяси жағдайдың дамуына және әлемдік жетекші орталық банктердің шешімдеріне байланысты болмақ.
Еске салайық, бұған дейін доллар бағамы күрт төмендеді.
