50 млрд долларлық әріптестік: Қазақстан мен ЕО экономикалық дәлізін кеңейтеді

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ақордада елімізге алғаш рет ресми сапармен келген Еуропалық Кеңес Президенті Антониу Коштамен келіссөздер жүргізді, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
Кездесу екіжақты қарым-қатынастың маңызды кезеңіне тұспа-тұс келді. Биыл Қазақстан мен Еуропа Одағы арасында Кеңейтілген серіктестік және ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылғанына – 10 жыл. Бұл құжатқа Орталық Азияда алғаш болып Қазақстан қол қойған еді.
Президенттің айтуынша, Антониу Коштаның сапары тараптардың сан қырлы әріптестікті нығайтуға мүдделі екенін дәлелдейді.
Біз өзара құрмет пен сенімге негізделген берік әрі мазмұнды серіктестікті қолдаймыз. Саяси диалогымыз кеңейіп, жаңа бағыттар ашылуда, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
ЕО – Қазақстанның ең ірі экономикалық серіктесі
Президент мәліметінше:
• Сауда айналымы былтыр 50 млрд долларға жуықтады;
• 2005 жылдан бері 200 млрд долларға жуық еуропалық инвестиция тартылды;
• ЕО–Орталық Азия саудасының 80%-ы Қазақстанға тиесілі;
• Қазақстанда 4 мыңнан астам еуропалық компания жұмыс істейді.
Мемлекет басшысы еліміздің тұрақты және ашық инвестициялық климатты сақтайтынын растады. Энергетика, көлік, цифрландыру және өнеркәсіп салаларындағы бірлескен жобаларға басымдық берілетіні атап өтілді.
Білім, визалық режим және өңірлік қауіпсіздік
Тоқаев гуманитарлық ынтымақтастыққа айрықша мән беріп, Erasmus+ және өзге де бағдарламалар арқылы 5 мыңнан астам студент пен оқытушыға Еуропада білім алу мүмкіндігі жасалғанын айтты.
Мемлекет басшысы визалық режимді жеңілдету және реадмиссия туралы келісімге дайындықты қолдайтынын жеткізді.
Қазақстан ЕО–Орталық Азия С5+ЕО форматы аясындағы диалогты да белсенді қолдайды.
Еуропалық кеңес президентінің пікірі
Антониу Кошта Қазақстанның халықаралық әріптестіктегі маңызын жоғары бағалап, елдің Еуропа үшін стратегиялық рөл атқаратынын атап өтті.
Қазақстан – Еуропа Одағының ең ірі сауда серіктесі әрі негізгі инвесторы. Сондай-ақ мұнай мен уран жеткізуші үш елдің қатарында. Біз қарым-қатынасты нығайтудың жаңа кезеңіне қадам басамыз, – деді ол.
Мәртебелі мейман БҰҰ Жарғысы қағидаттарына негізделген бейбітшілік пен мультилатерализмді қолдаудағы Қазақстан рөлін ерекше атап өтті.
Сондай-ақ ол Кавказдағы тұрақтылықты нығайтуға Қазақстанның үлесін жоғары бағалап, Транскаспий көлік дәлізінің дамуы өңірлік қауіпсіздік пен экономикалық байланыстарды арттыратынын айтты.
Көлік, энергетика және маңызды минералдар – болашақ ынтымақтастық өзегі
Келіссөздер барысында көлік-логистика, энергетика, маңызды минералдар, цифрландыру және ауыл шаруашылығы бағыттарында жаңа мүмкіндіктер талқыланды.
Тоқаев пен Антониу Кошта келіссөздері Қазақстан–ЕО стратегиялық серіктестігінің жаңа кезеңін бастап берді. Тараптар саяси диалогты күшейтіп, экономикалық және гуманитарлық бастамаларды кеңейту жөнінде уағдаласты.