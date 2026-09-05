5 қыркүйек: Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарында доллар, еуро және рубль қанша?
Айырбастау орындарындағы бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.
5 Қыркүйек 2026, 14:03
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5 Қыркүйек 2026, 14:035 Қыркүйек 2026, 14:03
58Фото: BAQ.KZ архивІ / Артем Чурсинов
2026 жылғы 5 қыркүйектегі жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары:
- 1 АҚШ доллары – 456,35 теңге;
- 1 еуро – 531,41 теңге;
- 1 Ресей рублі – 5,27 теңге;
- 1 Қытай юані – 68,29 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 453,01 теңге, сату – 460,01 теңге.
Еуро: сатып алу – 525,01 теңге, сату – 535,01 теңге.
Рубль: сатып алу – 5 теңге, сату – 5,27 теңге.
Алматы
Доллар: сатып алу – 455,47 теңге, сату – 457,47 теңге.
Еуро: сатып алу – 528,87 теңге, сату – 533,20 теңге.
Рубль: сатып алу – 5,17 теңге, сату – 5,28 теңге.
Айырбастау орындарындағы бағамдар күн ішінде өзгеруі мүмкін.
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