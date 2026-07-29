47 мыңға жуық шағым: Қазақстандықтар неге жиі арызданады?
Қазақстандықтарға 1,5 миллиард теңге қайтарылды.
2026 жылдың бірінші жартыжылдығында Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті қазақстандықтарға жалпы сомасы 1,5 млрд теңгеге тауарларды қайтаруға, сатып алған заттарын айырбастауға және өтемақы алуға көмектесті. Бұл өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 15,3%-ға артық, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мұндай деректер орталық аппарат пен аумақтық департаменттердің жұмыс қорытындысы сараланған Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің алқа мәжілісінде айтылды.
6 айда 47 мыңға жуық өтініш
Алты ай ішінде мамандар азаматтардың 47 мыңға жуық өтінішін қарады.
Оларды қарау қорытындысы бойынша:
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15 мың тұтынушының талабы қанағаттандырылды;
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15,4 мың адам кеңес пен құқықтық көмек алды;
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тағы 12 мың өтініш әрі қарай қарау үшін бейінді мемлекеттік органдарға жіберілді.
Қазақстандықтар ең жиі арызданған салалар
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бөлшек сауда – өтініштердің 39,1%-ы;
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электрондық сауда – 20,6%-ы;
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тұрмыстық қызметтер – 8,6%-ы;
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ТКШ (Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық) саласы – 6,3%-ы;
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байланыс қызметтері – 2,4%-ы.
Қай өңірлерден өтініш-арыз көп түскен?
Ең көп өтініш Алматы, Астана және Шымкент қалаларынан түскен.
Тексерулер саны артты
Азаматтардың өтініштері бойынша аумақтық департаменттер бизнеске 776 тексеру жүргізді. Бұл өткен жылдың ұқсас кезеңіндегі 618 тексерумен салыстырғанда жоғары.
Тексеру қорытындысы бойынша 892 әкімшілік іс қозғалып, айыппұлдардың жалпы сомасы 17,3 млн теңгені құрады.
Тұтынушыларға миллиондаған теңге қайтарылды
Комитетте бұзылған құқықтарды қалпына келтірудің бірнеше мысалы келтірілді.
- Маңғыстау облысында дауды сотқа дейінгі тәртіппен реттегеннен кейін тұтынушыға «Tuha Development» ТҚК-мен үлестік қатысу шарты бойынша 14 млн теңгеден астам қаражатты қайтаруға көмектесті.
- Шымкентте елеулі кемшіліктері бар пәтерді сатып алушыға «Канфар Бюлдинг» ЖШС құрылыс салушысы 15,1 млн теңгені қайтарды.
- Батыс Қазақстан облысындағы сот процесі тағы бір айқын мысал болды. Департаменттің талап арызы бойынша сот «MyFest» фестивалін ұйымдастырушыны шара өтетін орынның ауысуына байланысты 24 тұтынушыға 1,5 млн теңгені қайтаруға міндеттеді.
Қандай бұзушылықтар анықталды?
«Сапалы Өнім» жобасы аясында мамандар өнімнің 874 түрін тексерді.
Тауарлардың 623 атауынан бұзушылықтар анықталды. Бұл ретте жағдайлардың 84%-ы өнімді қате таңбалаумен, ал тағы 16%-ы санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтамаумен байланысты болды.
Тексеру қорытындысы бойынша 462 кәсіпкерлік субъектісіне қатыстыสนыสนы жауап қайтару шаралары қабылданды.
Комитетте тұтынушылардың құқықтарын қорғау жұмысы әрі қарай жалғасатынын, ал азаматтардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру мен тауарлар мен қызметтердің сапасын бақылау басты басымдық болып қала беретінін атап өтті.
Еске салайық, бұған дейін тұтынушылар 405 млн теңгеден астам қаражатын қайтарып алғаны хабарланды.
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