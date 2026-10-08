«463 мың теңгеге ұсынады»: Депутат Қазақстандағы дәрі-дәрмек бағасына наразылық білдірді
Депутат қажетті дәрілердің қолжетімді болуы керектігін айтты.
Құрылтай депутаты Асхат Аймағамбетов Қазақстандағы дәрі-дәрмектің қымбаттығына наразылық білдірді. Оның айтуынша, кейбір дәрілер Қазақстанда Жапониядағы ресми бағадан 12 есе қымбат сатылады.
Асхат Аймағамбетов өзінің Telegram-арнасында жазба жариялап, жеке қабылдау кезінде оған Қазақстандағы дәрі-дәрмекке қатысты мәселелер туралы айтылғанын жеткізді.
Дәрігер көптеген елде қолданылатын заманауи препаратты тағайындаған. Алайда Қазақстандағы қарапайым дәріханаларда бұл дәрі жоқ. Таныс жағдай емес пе? Әңгіме вонопразан туралы болып отыр. Helicobacter pylori инфекциясын емдеудің 14 күндік курсы үшін бұл науқасқа 20 мг-дық 28 таблетка қажет болған, – деп түсіндірді депутат.
Аймағамбетовтің анықтауынша, Жапонияда түпнұсқа препараттың осындай мөлшерінің ресми құны шамамен 11 мың теңге. Ал оның мәліметінше, Малайзияда жапон өндірісіндегі осы препараттың 30 таблеткадан тұратын бір қаптамасы 27–30 мың теңге тұрады.
Қазақстанда препарат қарапайым дәріханаларда жоқ. Ал тапсырыспен 100 таблеткадан тұратын бір қаптаманы 463 мың теңге және одан да жоғары бағаға ұсынады. Сонда пациент тағайындалған емнен бас тартуы немесе өзіне қажетті мөлшерден төрт есеге жуық көп таблетка сатып алып, оған жүздеген мың теңге төлеуі керек. Бұл ретте біздегі бір таблетканың құны Жапониядағы ресми бағадан шамамен 12 есе жоғары, – деп наразылық білдірді депутат.
Аймағамбетов биыл дәрілік заттарды тіркеуді жеңілдететін заң қабылданғанын атап өтті. Беделді халықаралық реттеуші органдар мақұлдаған препараттар үшін артық кезеңдерден қайта өтпей-ақ, жеделдетілген әрі жеңілдетілген рәсім қарастырылған. Ал басқа препараттар бойынша мерзімдер қысқартылып, «бір терезе» қағидаты енгізіліп жатыр.
Мәселе шешілген сияқты көрінеді, бірақ бәрі соншалықты оңай емес. Бұл жағдай бізге заң қабылдаудың жеткіліксіз екенін тағы бір көрсетті. Егер заманауи препараттар әлі де дәріханаларда болмаса, ал азаматтар оларды шетелден іздеуге немесе бірнеше есе қымбат бағаға сатып алуға мәжбүр болса, демек, жаңа механизм әзірге тиісті деңгейде жұмыс істемей тұр. Оның үстіне мәселе тек тіркеуге байланысты емес. Нарығымызда жоқ, бірақ сұранысқа ие препараттарды жүйелі түрде анықтап, өндірушілермен жұмыс істеу, жеткізуді жеңілдету және пациентке қажетті 28 таблетканың орнына жүздеген мың теңгеге 100 таблеткадан тұратын қаптама ұсынатын жағдайларға жол бермеу қажет, – деді Аймағамбетов.
Ол бұл мәселені Құрылтай отырыстарында көтеруге уәде берді.
Заң қабылданды. Енді оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажет. Негізгі нәтиже – қағаз жүзіндегі мерзімдердің қысқаруы емес, пациентке қолжетімді бағамен қажетті дәрінің дәріханада болуы. Дәрі-дәрмек көбейген кезде, бұл оның бағасына да әсер етеді, – деді депутат.
Еске сала кетейік, бұған дейін Қазақстанда дәрі-дәрмек бағасы арзандап, 75 млрд теңге үнемделгені хабарланды.
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