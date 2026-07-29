  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • +44°C дейін ыстық пен жауын-шашын: Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы жарияланды

+44°C дейін ыстық пен жауын-шашын: Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы жарияланды

Синоптиктер ескерту жасады.

29 Шілде 2026, 13:46
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
kazhydromet.kz 29 Шілде 2026, 13:46
29 Шілде 2026, 13:46
213
Фото: kazhydromet.kz

«Қазгидромет» РМК синоптиктері атмосфералық фронтальды бөліктердің әсерінен Қазақстанның кей аймағында найзағай ойнап, өткінші жаңбыр жауатынын мәлімдеді. Сондай-ақ, кей өңірде 35-44 градус аптап ыстық болатынын да ескертті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Жауын-шашын болжамы

Бірқатар өңірде жел күшейіп, бұршақ жаууы мүмкін. Елдің солтүстік-батысында, солтүстігінде және шығысында қатты жаңбыр жауады деп болжануда.

Қазақстанның оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында Ираннан келетін құрғақ ауа массаларының әсерінен негізінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

Аптап ыстық

Елдің басым бөлігінде ауа температурасы көтеріледі, тек Қазақстанның батыс, солтүстік-батыс және солтүстік өңірлерінде бірінші тамыздағы қатты ыстықтан кейін күндіз ауа температурасы 25-35 градусқа дейін төмендейді.

«Қазақстанның қалған бөлігінде термометр бағаны орталықта, шығыста және оңтүстік-шығыста 33-41 градусқа, ал оңтүстікте 35-44 градус ыстыққа дейін жетеді», – деп хабарлады «Қазгидромет» РМК.

Еске салайық, бұған дейін елімізде 16 облыста дауылды ескерту жарияланды.

Сондай-ақ, тамызда ауа райы қандай болатыны хабарланды

Тамыз айында Қазақстанның қай өңірінде құрғақшылық болуы мүмкін екені де айтылды. 

Ең оқылған:

Наверх