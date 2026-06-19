+41°С: Демалыс күндеріне арналған ауа райы болжамы жарияланды

Еліміздің басым бөлігінде күн ыстық болады.

Бүгiн 2026, 18:42
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві Бүгiн 2026, 18:42
Бүгiн 2026, 18:42
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Фото: ©BAQ.KZ архиві

Синоптиктер 20-22 маусымға арналған ауа райы болжамын жариялады. 

Еліміздің басым бөлігінде ауа температурасының көтерілуі күтіледі. Термометр бағандары 30-38 градусқа дейін жоғарылайды.

Қазақстанның орталығы мен солтүстік-батысында күн ерекше ыстық болады.

«Қазгидромет» РМК-ның мәліметінше, 21-22 маусымда 40-41 градусқа дейін өте қатты аптап ыстық күтіледі. Тек батыс өңірлерде ғана ыстықтың беті сәл қайтып, ауа температурасы 22-33 градус шамасында болады.

Сонымен қатар, алдағы демалыс күндері атмосфералық фронталды бөліктердің өтуіне байланысты еліміздің басым бөлігінде қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, жел күшейіп, бұршақ жаууы мүмкін. 21-22 маусымда батыста қатты жаңбыр жауады деп болжануда.

Еске салайық, бұған дейін «Қазгидромет» маусым айына арналған ауа райы болжамын жариялады

Сондай-ақ, Үкімет отырысында Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев Қазақстанда жаз ыстық болатынын айтты

2026 жылғы маусымда Қазақстанның қай өңірлерінде құрғақшылық болатыны да хабарланды

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