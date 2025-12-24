400-ге жуық алимент борышкерінен 963 млн теңге өндірілді

Қостанай облысының прокуратурасы кәмелетке толмағандармен алименттерді уақтылы алу мәселелеріне ерекше көңіл бөлуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Прокурорлардың үйлестіруімен сот орындаушылары 963 млн теңге көлемінде алимент бойынша берешекті өндіріп алды.
Қарызды өндіріп алу мақсатында шектеу шараларынан басқа (борышкерлердің банк шоттары мен мүлкін тәркілеу, олармен мәмілелер жасауға және елден тыс жерлерге шығуға тыйым салу, т.б.) бірлескен рейдтік іс-шаралар өткізіледі, борышкерлердің тұрғылықты жері, олардың көліктері ұсталады.
Тұрақты алимент төлегісі келетін 380-нен астам борышкерге жұмысқа орналасуда көмек көрсетіліп, балаларды ай сайынғы төлемдермен қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
Кірістерін жасырып, ата-аналық міндеттемелерін орындаудан бас тартқан борышкерлерге әкімшілік және қылмыстық жауаптылыққа тартылды.
Биыл барлығы 72 борышкер қылмыстық жауаптылыққа тартылса, 306-сы әкімшілік жауаптылыққа тартылды.
Естеріңізге сала кетейік, алименттерді уақтылы төлеу – ата-ананың міндеті және баланың әл-ауқатын қамтамасыз ету жолындағы маңызды қадам.