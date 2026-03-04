4 наурызға валюта бағамы жарияланды

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Бүгiн 2026, 03:32
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
unsplash.com Бүгiн 2026, 03:32
Бүгiн 2026, 03:32
23
Фото: unsplash.com

ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 4 наурызға валюта бағамы:

USD / KZT – 498.09  (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 577.34 (Еуро)

RUB / KZT – 6.41  (Ресей рублі)

CNY / KZT – 72.19  (Қытай юані) 

GBP / KZT – 661.61 (Фунт стерлинг)

AED / KZT – 135.62 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT – 5.70 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT – 11.33 (Түрік лирасы)

UAH / KZT – 11.44 (Украин гривнаcы)

Ең оқылған:

Наверх