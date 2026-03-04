4 наурызға валюта бағамы жарияланды
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 03:32
23Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 4 наурызға валюта бағамы:
USD / KZT – 498.09 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 577.34 (Еуро)
RUB / KZT – 6.41 (Ресей рублі)
CNY / KZT – 72.19 (Қытай юані)
GBP / KZT – 661.61 (Фунт стерлинг)
AED / KZT – 135.62 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT – 5.70 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT – 11.33 (Түрік лирасы)
UAH / KZT – 11.44 (Украин гривнаcы)
