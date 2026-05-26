33 пен 36 жастағы сотталғандар мектепті аяқтап шықты
Кезінде оқуды тастап кеткен азаматтар түрмеде жүріп аттестат алғалы жатыр.
Қызылордада сотталған азаматтар мектепті аяқтап шықты.
Тағдырдың түрлі сынағына тап болып, кезінде мектеп қабырғасындағы білімін аяқтай алмаған қос Руслан араға жылдар салып, 11-сыныпты тәмамдап отыр. Бүгінде олардың бірі – 36 жаста, екіншісі – 33-те. Екеуі де өткен өміріне өкініш білдіріп, бостандыққа шыққаннан кейін жоғары білім алып, жаңа өмір бастауды армандайды.
Қызылорда облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаментіне қарасты №37 мекемесінде сотталған азаматтардың білім алуына барлық мүмкіндік қарастырылған. Мұнда Қызылорда қалалық білім бөлімінің “Қызылорда қаласының жалпы білім беретін кешкі мектебі” коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мұғалімдері тұрақты түрде сабақ береді. Қазіргі таңда мекемеде жалпы орта білімі жоқ 16 сотталған білім алуда. Биыл олардың үшеуі 11-сыныпты аяқтап, жақын күндері орта білім туралы аттестат алмақ.
Солардың қатарындағы қос Русланның өмір жолы әртүрлі болғанымен, бүгінгі мақсаты ортақ – өткен қателіктерден сабақ алып, өмірді жаңадан бастау. Олардың бірі ұрлық жасағаны үшін екі жылға бас бостандығынан айырылса, екіншісі қаржылық пирамида құрғаны үшін бес жылға сотталған. Алайда бүгінде олар уақытты тек жазасын өтеуге емес, өздерін өзгертіп, болашаққа жаңа қадам жасауға арнап жүргендерін айтады. Екі азамат та мекеме әкімшілігі жұмысқа орналастырған жеке кәсіпкерлікте еңбек етеді. Жұмыс пен оқуды қатар алып жүрген олар білімнің қадірін есейгенде тереңірек түсінгендерін жасырмайды.
Жастық шақта көп нәрсенің мәнін бағалай бермейді екенсің. Кезінде оқудың маңызын түсінбедік. Қазір өмірге мүлде басқаша қараймыз. Бас бостандығымнан айырылсам да, мектепті аяқтап жатқаныма қуаныштымын. Бостандыққа шыққан соң жоғары білім алып, жаңа өмір бастағым келеді. Білім алудың ешқашан кеш еместігіне көзім жетті, – дейді сотталған азаматтардың бірі.
Мекеменің тәрбие бөлімінің бастығы Бауыржан Сәметовтың айтуынша, сотталғандарды қайта әлеуметтендіруде білім мен еңбектің маңызы зор. Сондықтан түзеу мекемелерінде білім беру жұмыстары жүйелі түрде жүргізіледі.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару кодексінің 127-бабына сәйкес, орта білімі жоқ 30 жасқа дейінгі сотталғандар мектепте білім алуға міндетті. Ал 30 жастан асқан азаматтар өз еркімен оқуын жалғастырып, мектепті тәмамдай алады, – дейді Бауыржан Сәметов.
Ең оқылған:
- Отандық сот сарапшылары аудио-дипфейктерді зерттеудің жаңа әдісін енгізді
- Нетаньяху: Трамптың Иранға қатысты ұстанымына ықпал ету қиын
- БҚО-да мектеп түлектері ауылға "Эйфель" мұнарасын сыйға тартты
- Астанада жолаушы көлік терезесінен аяғын шығарып отырған: Жүргізушіге айыппұл салынды
- Сүлейменова мектеп бітіру кештеріндегі қымбат сыйлықтарға қатысты пікір білдірді