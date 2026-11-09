300 литрден астам алкоголь өнімі мен темекі тәркіленді
Теміртауда заңсыз алкоголь мен темекі өнімдерін сату дерегі тоқтатылды.
9 Қараша 2026, 05:35
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9 Қараша 2026, 05:359 Қараша 2026, 05:35
120Фото: Polisia.kz
Іс-шара "Заң мен тәртіп" қағидаты аясында ұйымдастырылды. Шығыс полиция бөлімінің учаскелік инспекторлары лицензиясыз, тиісті таңбалаусыз және шығу тегін растайтын құжаттарсыз алкоголь мен темекі өнімдерін сақтап, сату дерегін анықтады.
Тексеру нәтижесінде заңсыз айналымнан жалпы 300 литрден астам алкоголь өнімі мен темекі өнімдерінің ірі партиясы алынды. Оның ішінде 167 литр қолдан жасалған алкоголь, 121 бөтелке сыра, 17 бөтелке шарап және 10 бөтелке коньяк бар. Сонымен қатар 9 блок темекі, 121 қаптама снюс және 117 қаптама насыбай тәркіленді.
Жиналған материалдар Теміртау қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасына жолданды. Мамандар анықталған дерекке құқықтық баға беріп, заң бұзушыларды қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тарту мәселесін қарайды.
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