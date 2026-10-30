30 қазанға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

30 Қазан 2026, 06:25
АВТОР
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depositphotos.com 30 Қазан 2026, 06:25
30 Қазан 2026, 06:25
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Фото: depositphotos.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 30 қазанға валюта бағамы:

USD / KZT – 453.71 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 505.80 (Еуро)

TRY / KZT – 9.10 (Түрік лирасы) 

KGS / KZT – 5.19 (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 123.54 (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT – 604.43 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT – 68.11 (Қытай юані)

RUB / KZT – 5.63 (Ресей рублі)

UAH / KZT – 9.96 (Украин гривнаcы)

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