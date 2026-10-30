30 қазанға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
30 Қазан 2026, 06:25
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30 Қазан 2026, 06:2530 Қазан 2026, 06:25
48Фото: depositphotos.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 30 қазанға валюта бағамы:
USD / KZT – 453.71 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 505.80 (Еуро)
TRY / KZT – 9.10 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.19 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 123.54 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 604.43 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 68.11 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.63 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 9.96 (Украин гривнаcы)
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