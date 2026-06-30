30 маусымға арналған валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 06:47
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Бүгiн 2026, 06:47Бүгiн 2026, 06:47
166Фото: unsplash.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 30 маусымға валюта бағамы:
USD / KZT — 485.82 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 554.03 (Еуро)
RUB / KZT — 6.24 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 71.51 (Қытай юані)
GBP / KZT — 642.35 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 132.28 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.56 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 10.42 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 10.83 (Украин гривнаcы)
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