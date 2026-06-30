30 маусымға арналған валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Бүгiн 2026, 06:47
АВТОР
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unsplash.com Бүгiн 2026, 06:47
Бүгiн 2026, 06:47
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Фото: unsplash.com
 
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 30 маусымға валюта бағамы:

USD / KZT — 485.82 (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 554.03 (Еуро)

RUB / KZT — 6.24 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 71.51 (Қытай юані)

GBP / KZT — 642.35 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 132.28  (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.56 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.42 (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 10.83 (Украин гривнаcы)

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