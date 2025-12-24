- 30 градус: Қазақстанда алдағы күндері аяз күшейеді

Қазақстанда температура - 30 градусқа дейін төмендейді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Қазгидрометке сілтеме жасап.
Алдағы күндері Қазақстан аумағы арқылы белсенді солтүстік-батыс циклоны қозғалады. Қазақстанның басым бөлігінде қар жауады. Ал оңтүстік өңірлерде жауын-шашын қар аралас жаңбыр түрінде болады.
26 желтоқсанда оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде қатты жауын-шашын күтіледі. Республиканың басым бөлігінде бұрқасын болып, жел күшеюі мүмкін. Ал батыс және оңтүстік өңірлерде көктайғақ болады. 27 желтоқсанда циклонның орнына суық батыс антициклоны келеді. Бұл жауын-шашынның біртіндеп тоқтауына және ауа температурасының төмендеуіне әкеледі. Түнде солтүстік-батыс пен солтүстік өңірлерде -25…-30°C, ал шығыста -22…-30°C дейін аяз болады, - деп жазылхан хабарламада.
