Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

- 30 градус: Қазақстанда алдағы күндері аяз күшейеді

Бүгiн, 14:10
172
Бөлісу:
- архив
Фото: - архив

Қазақстанда температура - 30 градусқа дейін төмендейді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Қазгидрометке сілтеме жасап. 

Алдағы күндері Қазақстан аумағы арқылы белсенді солтүстік-батыс циклоны қозғалады. Қазақстанның басым бөлігінде қар жауады. Ал оңтүстік өңірлерде жауын-шашын қар аралас жаңбыр түрінде болады. 

26 желтоқсанда оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде қатты жауын-шашын күтіледі. Республиканың басым бөлігінде бұрқасын болып, жел күшеюі мүмкін. Ал батыс және оңтүстік өңірлерде көктайғақ болады. 27 желтоқсанда циклонның орнына суық батыс антициклоны келеді. Бұл жауын-шашынның біртіндеп тоқтауына және ауа температурасының төмендеуіне әкеледі. Түнде солтүстік-батыс пен солтүстік өңірлерде -25…-30°C, ал шығыста -22…-30°C дейін аяз болады, - деп жазылхан хабарламада.

Еске салайық, бұған дейін синоптиктер Қазақстанда қыс қандай болатынын хабарлаған еді. 

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Еліміздің спортшылары биыл жазғы олимпиадалық спорт түрлерінен рекорд жаңартты
Келесі жаңалық
Астанада кілті ішінде қалған көлікті айдап кеткен ер адам ұсталды
Өзгелердің жаңалығы