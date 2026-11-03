3 қарашаға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
3 Қараша 2026, 00:53
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3 Қараша 2026, 00:533 Қараша 2026, 00:53
71Фото: depositphotos.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 3 қарашаға валюта бағамы:
USD / KZT – 453.64 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 508.17 (Еуро)
TRY / KZT – 9.08 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.19 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 123.51 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 607.92 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 68.23 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.59 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 9.94 (Украин гривнаcы)
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