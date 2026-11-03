3 қарашаға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

3 Қараша 2026, 00:53
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depositphotos.com 3 Қараша 2026, 00:53
3 Қараша 2026, 00:53
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Фото: depositphotos.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 3 қарашаға валюта бағамы:

USD / KZT – 453.64 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 508.17 (Еуро)

TRY / KZT – 9.08 (Түрік лирасы) 

KGS / KZT – 5.19 (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 123.51 (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT – 607.92 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT – 68.23 (Қытай юані)

RUB / KZT – 5.59 (Ресей рублі)

UAH / KZT – 9.94 (Украин гривнаcы)

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