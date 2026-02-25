  • Мұқаба
Ташкент пен Астана арасында аптасына үш рет – дүйсенбі, жұма және жексенбі күндері ұшақ рейстері жүзеге асырылады.

Кеше 2026, 22:33
29 наурыздан бастап өзбекстандық Centrum Air әуе компаниясы Ташкент – Астана – Ташкент бағыты бойынша тұрақты рейстер орындай бастайды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ақпаратты Астана әуежайының баспасөз қызметі таратты.

Рейстер аптасына үш рет – дүйсенбі, жұма және жексенбі күндері жүзеге асырылады. Ұшулар Airbus A320 ұшағымен орындалады. Жол жүру уақыты шамамен екі сағатты құрайды.

Барып-қайту бағытындағы әуе билеттерінің ең төменгі бағасы (багажсыз) 85 мың теңгеден немесе шамамен 171 АҚШ долларынан басталады.

Жаңа бағыттың іске қосылуы Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы көлік байланысын дамытуға, сондай-ақ іскерлік, туристік және отбасылық қатынастарды кеңейтуге ықпал етеді, – делінген хабарламада.

