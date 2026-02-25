29 наурыздан бастап Ташкент пен Астана арасында аптасына үш рет ұшақ қатынайды
Ташкент пен Астана арасында аптасына үш рет – дүйсенбі, жұма және жексенбі күндері ұшақ рейстері жүзеге асырылады.
Кеше 2026, 22:33
БӨЛІСУ
Кеше 2026, 22:33Кеше 2026, 22:33
133
29 наурыздан бастап өзбекстандық Centrum Air әуе компаниясы Ташкент – Астана – Ташкент бағыты бойынша тұрақты рейстер орындай бастайды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ақпаратты Астана әуежайының баспасөз қызметі таратты.
Рейстер аптасына үш рет – дүйсенбі, жұма және жексенбі күндері жүзеге асырылады. Ұшулар Airbus A320 ұшағымен орындалады. Жол жүру уақыты шамамен екі сағатты құрайды.
Барып-қайту бағытындағы әуе билеттерінің ең төменгі бағасы (багажсыз) 85 мың теңгеден немесе шамамен 171 АҚШ долларынан басталады.
Жаңа бағыттың іске қосылуы Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы көлік байланысын дамытуға, сондай-ақ іскерлік, туристік және отбасылық қатынастарды кеңейтуге ықпал етеді, – делінген хабарламада.
Ең оқылған:
- Қыс әлі қаһарында: Синоптиктер алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамын жариялады
- 8 наурыз қарсаңында көпбалалы аналарға 20 мың теңгеден беріледі
- 15 жастағы қызды жүкті еткен 70 жастағы зейнеткерге сот үкімі шықты
- Көктемгі егіс жұмыстарына дайындық қалай?
- Атырау облысында екі адамды өлтірген күдікті ұсталды