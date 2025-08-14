28 жастағы әйел жүктілік кезінде ондаған жылға қартайып кетті

Малайзияда бір жағынан таңқаларлық, бір жағынан алаңдатарлық жағдай орын алды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі hibiny-ге сілтеме жасап.
28 жастағы Фарах Файзал сәби күтіп жүргенде өзінің сырт келбетінде күрт және күтпеген өзгерістерді байқаған. Жүктілік басталғаннан кейін бірнеше ай ішінде жас әйел тез қартая бастайды. Бұл жағдай оның өзін ғана емес, айналасындағыларды да қатты алаңдатты.
Жедел қартаю мен ауыр тері мәселелері
Oddity Central басылымының мәліметіне сүйенсек, Фарахтың жағдайындағы өзгерістер көзге бірден түскен. Болашақ ананың жүзі терең әжімдерге толып, терісі бұрынғыдай жұмсақ әрі тегіс қалпынан айырылып, қатқыл тартқан. Бұған қоса, терісінде ауырсыну тудыратын көптеген іріңді бөртпелер пайда болып, оның сырт келбетін одан әрі нашарлатқан.
Мәселені жеңу жолындағы сәтсіз әрекеттер
Фарах тері мәселелерін жеңілдету үшін түрлі косметикалық және күтім құралдарын қолданып көрген. Алайда үй жағдайындағы әдістерден еш нәтиже болмаған. Дәрігерлерге жүгінгенімен, нақты диагноз қойылмады. Мамандар жүктілікке байланысты күшті гормондық өзгерістер себеп болуы мүмкін деп топшылаған. Бірақ ақ халаттылар тиімді ем тағайындай алмады.
Босанар алдындағы асқыну
Сәби дүниеге келердің алдында Фарахтың жағдайы одан әрі күрделене түседі. Әйелдің жүзі үнемі қайнаған суға күйіп қалғандай болып қызарып тұрды. Күшті ауырсыну мен күйдіру сезіміне қоса, шыдатпайтын қышыну пайда болды.
Босанғаннан кейінгі сауығу жолы
Фарах босанған соң, терісі біртіндеп қалпына келеді деп үміттенген. Алайда айтарлықтай өзгерістер бірден болмады. Ауырсыну мен терідегі ақаулар сақтала берді. Тек босанғаннан бірнеше ай өткен соң ғана қышыну бәсеңдеп, бет терісі баяу болса да тегістеле бастаған.