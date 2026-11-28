28 қарашаға арналған валюта бағамы жарияланды
Ұлттық банктің ресми бағамы мен Астана, Алматы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің сатып алу-сату бағасы ұсынылды.
28 Қараша 2026, 13:08
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28 Қараша 2026, 13:0828 Қараша 2026, 13:08
117Фото: istockphoto.com
28 қарашада Қазақстан Ұлттық банкіндегі ресми бағам және Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттерінде АҚШ доллары, еуро мен Ресей рублінің бағасы белгілі болды.
2026 жылғы 28 қарашадағы жағдай бойынша Ұлттық банктің ресми бағамы:
- АҚШ доллары – 458,22 теңге;
- Еуро – 503,03 теңге;
- Ресей рублі – 5,58 теңге;
- Қытай юані – 68,77 теңге.
Шетел валюталарының бағасы күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
АҚШ доллары:
- Сатып алу – 453 теңге;
- Сату – 460 теңге.
Еуро:
- Сатып алу – 496 теңге;
- Сату – 506 теңге.
Ресей рублі:
- Сатып алу – 5,2 теңге;
- Сату – 5,4 теңге.
Алматы
АҚШ доллары:
- Сатып алу – 457,62 теңге;
- Сату – 459,75 теңге.
Еуро:
- Сатып алу – 499,86 теңге;
- Сату – 504,2 теңге.
Ресей рублі:
- Сатып алу – 5,25 теңге;
- Сату – 5,36 теңге.
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