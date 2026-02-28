28 ақпанға арналған валюта бағамы қандай

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Бүгiн 2026, 08:10
Фото: unsplash.com

ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 28 ақпанға валюта бағамы:

USD / KZT – 501.75  (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 591.96 (Еуро)

RUB / KZT – 6.52 (Ресей рублі)

CNY / KZT – 73.35 (Қытай юані) 

GBP / KZT – 679.07 (Фунт стерлинг)

AED / KZT – 136.63 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT – 5.74  (Қырғыз сомы)

TRY / KZT – 11.44 (Түрік лирасы)

UAH / KZT – 11.61  (Украин гривнаcы)

