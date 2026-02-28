28 ақпанға арналған валюта бағамы қандай
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 08:10
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 28 ақпанға валюта бағамы:
USD / KZT – 501.75 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 591.96 (Еуро)
RUB / KZT – 6.52 (Ресей рублі)
CNY / KZT – 73.35 (Қытай юані)
GBP / KZT – 679.07 (Фунт стерлинг)
AED / KZT – 136.63 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT – 5.74 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT – 11.44 (Түрік лирасы)
UAH / KZT – 11.61 (Украин гривнаcы)
