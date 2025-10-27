Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

27 қазанға арналған валюта бағамы

Бүгiн, 13:12
71
Бөлісу:
BAQ.KZ
Фото: BAQ.KZ

Елордалық және алматылық айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бойынша орташа бағамдары жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта Алматыдағы орташа бағам:

  • доллар – сатып алу 538,17 теңге, сату 540,19 теңге;
  • еуро – сатып алу 623,99 теңге, сату 627,88 теңге;
  • рубль 6,55 – 6,67 теңге аралығында саудаланып жатыр.

Астанадағы айырбастау пункттерінде:

  • доллар – сатып алу 536,55 теңге, сату 542,47 теңге;
  • еуро – сатып алу 621,47 теңге, сату 629,38 теңге;
  • рубль – сатып алу 6,58 теңге, сату 6,74 теңге.

Шымкент қаласында:

  • доллар – сатып алу 538,63 теңге, сату 540,68 теңге;
  • еуро – сатып алу 623,50 теңге, сату 628,00 теңге;
  • рубль – сатып алу 6,56 теңге, сату 6,65 теңге.

Ал демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамдары келесідей:

  • 1 доллар – 538,13 теңге,
  • 1 еуро – 624,88 теңге,
  • 1 рубль – 6,64 теңге.
Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Алматыда құтқарушылар туристі төрт мыңдық биіктіктен түсірді
Келесі жаңалық
Елена Рыбакина WTA рейтингінде алтыншы орынға көтерілді
Өзгелердің жаңалығы