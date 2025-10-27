27 қазанға арналған валюта бағамы

Елордалық және алматылық айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бойынша орташа бағамдары жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта Алматыдағы орташа бағам:
- доллар – сатып алу 538,17 теңге, сату 540,19 теңге;
- еуро – сатып алу 623,99 теңге, сату 627,88 теңге;
- рубль 6,55 – 6,67 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Астанадағы айырбастау пункттерінде:
- доллар – сатып алу 536,55 теңге, сату 542,47 теңге;
- еуро – сатып алу 621,47 теңге, сату 629,38 теңге;
- рубль – сатып алу 6,58 теңге, сату 6,74 теңге.
Шымкент қаласында:
- доллар – сатып алу 538,63 теңге, сату 540,68 теңге;
- еуро – сатып алу 623,50 теңге, сату 628,00 теңге;
- рубль – сатып алу 6,56 теңге, сату 6,65 теңге.
Ал демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамдары келесідей:
- 1 доллар – 538,13 теңге,
- 1 еуро – 624,88 теңге,
- 1 рубль – 6,64 теңге.