Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 27 қаңтарға арналған валюта бағамы туралы дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша 27 қаңтарға арналған валюта бағамы:
USD / KZT – 501.79 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 595.07 (Еуро)
RUB / KZT – 6.56 (Ресей рублі)
CNY / KZT – 72.16 (Қытай юані)
GBP / KZT – 685.85 (Фунт стерлинг)
AED / KZT – 136.62 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT – 5.74 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT – 11.57 (Түрік лирасы)
UAH / KZT – 11.64 (Украина гривнасы)