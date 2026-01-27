Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

27 қаңтарға арналған валюта бағамы

Бүгiн, 01:32
167
Бөлісу:
unsplash.com
Фото: unsplash.com

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 27 қаңтарға арналған валюта бағамы туралы дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша 27 қаңтарға арналған валюта бағамы:

USD / KZT – 501.79 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 595.07 (Еуро)

RUB / KZT – 6.56 (Ресей рублі)

CNY / KZT – 72.16 (Қытай юані)

GBP / KZT – 685.85 (Фунт стерлинг)

AED / KZT – 136.62 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT – 5.74 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT – 11.57 (Түрік лирасы)

UAH / KZT – 11.64 (Украина гривнасы)

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
4 жылда Арал теңізінің 672 мың гектар құрғаған табанына сексеуіл егілді
Өзгелердің жаңалығы