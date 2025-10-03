27 мыңнан аса адамнан анықталды: Қазақстанда қатерлі ісікке шалдыққандар саны күрт артты

Қазақстанда жыл басынан бері 27 мыңнан аса адамнан онкологиялық ауру анықталды. Оның үштен бірі ерте сатысында анықталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы 24.kz жазды.
Ғылым-зерттеу онкология және радиология институтының мәліметінше, науқастардың жартысынан астамы – еңбекке қабілетті жастағы азаматтар.
Дәрігерлердің айтуынша, қатерлі ісікке шалдығу көрсеткіші жыл сайын 6,5%-ға өсіп келеді. Алайда соңғы он жылда өлім-жітім деңгейі 33%-ға төмендеген. Бұл жағдайды мамандар жаңа түзілімдерді анықтау мүмкіндіктерінің артуымен және ұлттық скринингтік бағдарламалардың енгізілуімен байланыстырады.
Қазіргі таңда Қазақстанда 242 мың онкологиялық науқас динамикалық бақылауда тұр.