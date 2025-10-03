Қазақстанның соңғы жаңалықтары
27 мыңнан аса адамнан анықталды: Қазақстанда қатерлі ісікке шалдыққандар саны күрт артты

Бүгiн, 21:49
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Қазақстанда жыл басынан бері 27 мыңнан аса адамнан онкологиялық ауру анықталды. Оның үштен бірі ерте сатысында анықталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы 24.kz жазды.

Ғылым-зерттеу онкология және радиология институтының мәліметінше, науқастардың жартысынан астамы – еңбекке қабілетті жастағы азаматтар.

Дәрігерлердің айтуынша, қатерлі ісікке шалдығу көрсеткіші жыл сайын 6,5%-ға өсіп келеді. Алайда соңғы он жылда өлім-жітім деңгейі 33%-ға төмендеген. Бұл жағдайды мамандар жаңа түзілімдерді анықтау мүмкіндіктерінің артуымен және ұлттық скринингтік бағдарламалардың енгізілуімен байланыстырады.

Қазіргі таңда Қазақстанда 242 мың онкологиялық науқас динамикалық бақылауда тұр.

