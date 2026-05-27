27 мамырға валюта бағамы жарияланды

Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро мен рубль қанша теңгеден сатылып, сатып алынып жатқаны белгілі болды.

Фото: ©BAQ.KZ

Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта валюта бағамының орташа көрсеткіші мынадай.

Астанадағы айырбастау пункттерінде:

  • доллар: сатып алу – 474,96 теңге, сату – 481,96 теңге;
  • еуро: сатып алу – 552,96 теңге, сату – 562,97 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,65 теңге.

Алматыдағы айырбастау пункттерінде:

  • доллар: сатып алу – 476,53 теңге, сату – 479,98 теңге;
  • еуро: сатып алу – 554,45 теңге, сату – 560,43 теңге;
  • рубль бағамы 6,39–6,52 теңге аралығында саудаланып жатыр.

Шымкенттегі айырбастау пункттерінде:

  • доллар: сатып алу – 478,76 теңге, сату – 481,31 теңге;
  • еуро: сатып алу – 551,33 теңге, сату – 558,44 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,49 теңге.

Ал ресми валюта бағамы бойынша:

  • 1 доллар – 477,48 теңге;
  • 1 еуро – 555,83 теңге;
  • 1 рубль – 6,65 теңге.

