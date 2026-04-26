26 сәуірге арналған валюта бағамы жарияланды
Доллар мен еуро бағамы қалаға қарай өзгеріп отыр.
Бүгiн 2026, 09:46
БӨЛІСУ
128Фото: ©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов
Еліміздің ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль қандай бағаммен сатылып, сатып алынып жатқаны белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz дерегіне сәйкес, қазіргі уақытта Астана қаласындағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағам мынадай:
- доллар: сатып алу – 459,90 теңге, сату – 466,81 теңге;
- еуро: сатып алу – 538,00 теңге, сату – 547,98 теңге;
- рубль: сатып алу – 5,85 теңге, сату – 6,15 теңге.
Ал Алматыдағы айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу – 462,94 теңге, сату – 465,13 теңге;
- еуро: сатып алу – 542,65 теңге, сату – 548,09 теңге;
- рубль 6,01–6,12 теңге аралығында саудалануда.
Шымкент қаласында:
- доллар: сатып алу – 464,74 теңге, сату – 465,76 теңге;
- еуро: сатып алу – 542,67 теңге, сату – 546,76 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,06 теңге, сату – 6,13 теңге.
Ал демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамы мынадай:
- 1 доллар – 464,86 теңге,
- 1 еуро – 544,03 теңге,
- 1 рубль – 6,14 теңге.
