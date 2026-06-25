26 маусымға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Кеше 2026, 23:55
БӨЛІСУ
Кеше 2026, 23:55Кеше 2026, 23:55
80Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 26 маусымға валюта бағамы:
USD / KZT — 485.4 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 550.69 (Еуро)
RUB / KZT — 6.41 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 71.41 (Қытай юані)
GBP / KZT — 639.08 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 132.17 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.55 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 10.44 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 10.8 (Украин гривнаcы)
Ең оқылған:
- "Көп адам жылады, дұға оқыды": Алматыдан Шымкентке шыққан ұшақ Таразға шұғыл қонуға мәжбүр болды
- «Әкем бала күнімде зорлады»: Желіде шу шығарған блогер қыздың үстінен іс қозғалды
- "Қонаққа келген" ағайындылар: Алматыда пәтер тонағандар ұсталды
- Қазақстанда 1 шілдеден бастап не өзгереді?
- "Көлікті погон таққан адам басқарған": Алматы облысында үш адамның өмірін қиған жол апаты туралы туысы мәлімдеме жасады