26 маусымға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Кеше 2026, 23:55
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unsplash.com Кеше 2026, 23:55
Кеше 2026, 23:55
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Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 26 маусымға валюта бағамы:

USD / KZT — 485.4 (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 550.69 (Еуро)

RUB / KZT — 6.41 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 71.41  (Қытай юані)

GBP / KZT — 639.08 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 132.17 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.55 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.44 (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 10.8  (Украин гривнаcы)

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