25,5 триллион теңге: Қазақстандықтардың несие берешегі тағы да өсті

Кепілсіз тұтынушылық қарыздардың көбеюі есебінен тұтынушылық несиелер өскен.

Бүгiн 2026, 19:57
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Мади Искаков Бүгiн 2026, 19:57
Бүгiн 2026, 19:57
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Мади Искаков

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі осы жылдың мамыр айында халыққа берілген несиелер портфелі 0,7%-ға ұлғайып, 25,5 трлн теңгені құрағанын хабарлады. 

Атап айтқанда, кепілсіз тұтынушылық қарыздардың көбеюі есебінен тұтынушылық несиелер 0,5%-ға өсіп, 17,1 трлн теңгеге жеткен.

Халыққа берілетін кредиттер портфелі 2026 жылғы мамырда 0,7%- ға 25,5 трлн теңгеге дейін ұлғайды (2026 жылдың басынан бері 2,8%-ға өсті), оның ішінде кепілсіз тұтынушылық қарыздың өсуі есебінен тұтынушылық қарыздар 0,5%-ға 17,1 трлн теңгеге дейін ұлғайды (2026 жылдың басынан бері 2,5%-ға өсті), ипотекалық қарыздар - 1,5%-ға 7,3 трлн теңгеге дейін (2026 жылдың басынан бері 5,3%-ға өсті), - делінген Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің хабарламасында. 

Еске салайық, бұған дейін шілдеден бастап азаматтар несиелерін бір төлемге біріктіре алатыны хабарланды

 

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